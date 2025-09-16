خشایار صنعتی فرماندار بوکان در بازدیدی که از روند پیشرفت پروژه احداث خط انتقال و پست ۴۰۰ کیلوولت بوکان در مسیر روستای حاجی‌آباد بخش سیمینه، کرد، گفت:پروژه احداث خط و پست ۴۰۰ کیلوولت از میاندوآب به بوکان یکی از پروژه‌های بزرگ زیرساختی در حوزه برق‌رسانی شهرستان است که به دنبال پیگیری‌ها و تاکیدات ۲ ساله اخیر مسئولان شهرستان پیشرفت آن شتاب بیشتری یافته و به‌طور مستقیم بر تقویت شبکه برق و پایداری تأمین انرژی برای مردم این شهرستان تأثیر خواهد داشت.

صنعتی افزود:تاکنون ۹۱ دکل به طور کامل تکمیل گردیده‌اند که ارتفاع دکل‌ها از ۴۲ متر به بالا بوده و طول این پروژه ۸۰ کیلومتر می‌باشد این پروژه به‌عنوان یک پروژه انتقال برق با ظرفیت بالا، به‌طور مستقیم به تقویت و بهبود عملکرد شبکه برق‌رسانی در سطح شهرستان و اطراف آن کمک خواهد کرد.

فرمانداربوکان اضافه کرد:احداث این خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت باعث تقویت سطح ولتاژ و افزایش قدرت مانور سیستم برق‌رسانی در شهرستان بوکان خواهد شد. با تکمیل این پروژه، سه سطح ولتاژ ۱۳۲ کیلو ولت، ۲۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلو ولت در شهرستان ایجاد خواهد شد که به‌طور قابل توجهی از نظر امنیت و پایداری انرژی به نفع مشترکان خواهد بود.

وی اظهارداشت:یکی از اصلی‌ترین اهداف این پروژه، افزایش فیدر‌های خروجی است که سبب بهبود پایداری شبکه برق و کاهش بار فیدر‌های موجود می‌شود. این اقدام به‌ویژه در زمان‌های اوج مصرف برق، نقش حیاتی در جلوگیری از بروز مشکلات قطعی و ناپایداری انرژی خواهد داشت.

فرمانداربوکان افزود:این پروژه با هدف تقویت زیرساخت‌های برق‌رسانی و بهبود کیفیت خدمات، گامی مهم در راستای تأمین انرژی پایدار و کارآمد برای شهرستان بوکان و مناطق اطراف آن است. این پروژه نه تنها از نظر فنی و مهندسی، بلکه از جنبه اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت و به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک خواهد کرد. با تکمیل این پروژه، شهرستان بوکان به یکی از مناطقی با شبکه برق مطمئن‌تر و پایدارتر تبدیل خواهد شد.

در این بازدید مسئولین خطوط انتقال با ارائه گزارشی از پیشرفت کار و مسائل موجود خواستار پیگیری فرماندار برای رفع چالش‌ها و تسریع در تکمیل این مگاپروژه شدند.