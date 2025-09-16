به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز تالار صنعتی بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده است به طوری که قرار است ۲۶۴ هزار و ۴۴۰ تن محصول در این تالار روی تابلو برود. ۲۱۵ هزار تن آهن اسفنجی، ۴۸ هزار و ۱۸۰ تن فولاد، ۸۲۵ تن آلومینیوم و ۴۳۵ تن مس از مهم ترین محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار حراج همزمان ۲۳۹ هزار تن سیمان عرضه می شود.

امروز همچنین ۲۲۱ هزار و ۴۶۱ تن انواع محصول از بستر بورس کالا صادر می شود. ۱۱۷ هزار و ۶۵۳ تن قیر، ۵۳ هزار تن گندله سنگ آهن، ۳۶ هزار تن سیمان، ۱۰ هزار تن آلومینیوم، ۳ هزار تن گوگرد، یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی، ۲۰۰ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن فرآورده های نفتی در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.

تالار حراج باز میزبان عرضه ۱۱۴ هزار و ۶۲ تن محصول شامل ۱۱۰ هزار تن تختال، ۴ هزار و ۴۱ تن مواد شیمیایی و ۲۱ تن کنسانتره فلزات گران بها است.

امروز قرار است ۹۵ هزار و ۸۷۹ تن محصول شامل ۵۹ هزار و ۵۲۹ تن مواد پلیمری، ۱۶ هزار تن لوب کات، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۹ هزار و ۸۵۰ تن قیر نیز در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی عرضه شود.

امروز تالار فرعی میزبان عرضه ۱۰ هزار و ۷۱ تن مواد پلیمری، ضایعات، فولاد و فرآورده های نفتی است.