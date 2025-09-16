با ورود یک سامانه ناپایدار از اواخر وقت پنجشنبه، وزش‌ شدید باد را طی جمعه و شنبه شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی وضعیت جوی گفت: امروز تداوم جریانات شرقی و افزایش سرعت وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور سبب تداوم انتقال گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله مناطق حاشیه و به ویژه بستر تالاب میقان خواهد شد.

از اینرو هشدار زرد شماره ۳۰ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش کیفیت هوا و دید افقی تا امروز (سه شنبه) معتبر است.

از اواخر وقت روز پنجشنبه یک سامانه ناپایدار از نواحی شمالی کشور عبور خواهد کرد که به دلیل عدم رطوبت مناسب عمده فعالیت آن در استان به صورت وزش‌های نسبتا شدید تا شدید طی روز‌های جمعه و شنبه خواهد شد.

طی این مدت احتمال خیزش و انتقال گردوخاک طی این مدت وجود دارد.

از لحاظ دمایی نیز تا اواخر هفته تغییرات محسوسی در دمای هوا در سطح استان پیش بینی نمی‌شود.