خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص هوای تهران اکنون برروی عدد ۱۱۶ و در وضع نارنجی قرار دارد.

در این شرایط سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی، عروقی و تنفسی توصیه می‌شود تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز بپرهیزند.

کیفیت هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۹۵ در شرایط زرد و سالم قرار داشت.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز پاک، ۱۰۰ روز قابل قبول، ۶۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هفت روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.

طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا قابل قبول است، اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد، هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار می‌گیرد و ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها و از این عدد بیشتر در شرایط خطرناک است.