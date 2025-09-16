پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ایران و چین برای تجدید تفاهمنامه نظارتی و رفع مشکلات بانکی اتباع و فعالان اقتصادی ایرانی در این کشور توافق کردند.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به چین و در نشست با هیئت ها و قائممقام کمیته ملی نظارت چین افزود: مشکلات ایرانیان مقیم این کشور، در این نشست مطرح شد که طرف چینی قول پیگیری این موضوعات را داد.