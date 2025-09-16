پخش زنده
مدیر منابع آب شهرستان بوکان از انسداد و مسلوب المنفعه نمودن ۶ حلقه چاه غیرمجاز طی ۳ روز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عباس عباسی مدیر منابع آب شهرستان بوکان در این خصوص گفت: عملیات انسداد ۶ حلقه چاه غیرمجاز طی۳ روز به صورت ضربتی توسط همکاران امور منابع آب بوکان و با اخذ دستور قضایی و رضایت مالکین چاهها در موقعیت روستاهای سراب، علی آباد و ناچیت انجام شد.
مدیر منابع آب بوکان افزود: با مسلوبالمنفعه شدن این چاهها به مقدار ۴۳۰۰۰ متر مکعب آب در آبخوانهای شهرستان بوکان صرفهجویی شدهاست.
عباسی تصریح کرد: این چاههای غیرمجاز با دبی متوسط ۱ و نیم لیتر در ثانیه و با متوسط عمق ۳۰ متر بودند و مجموع انسداد چاههای غیرمجاز شهرستان بوکان از ابتدای سال جاری به عدد ۳۱ حلقه چاه رسید.
مدیر منابع آب بوکان ضمن اشاره به اهمیت انسداد چاههای غیرمجاز جهت جلوگیری از افت آبخوانهای شهرستان و تعادل بخشی این منابع آبی استراتژیک خصوصا در شرایط خشکسالی بی سابقه سال جاری، بر مستمر بودن اقدامات حفاظتی در این آبخوانها تاکید و خاطر نشان کرد عملیات مسلوب المنعه نمودن چاههای غیر مجاز در دستور کار این امور بوده و طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.