پیش‌بینی غبار محلی و افزایش نسبی دما در قزوین تا پایان هفته

کارشناس هواشناسی، از احتمال وقوع غبار محلی در بخش‌های جنوبی و شرقی دشت قزوین و همچنین افزایش دما طی چند روز آینده خبر داد.