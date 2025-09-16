پیشبینی غبار محلی و افزایش نسبی دما در قزوین تا پایان هفته
کارشناس هواشناسی، از احتمال وقوع غبار محلی در بخشهای جنوبی و شرقی دشت قزوین و همچنین افزایش دما طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، آخوندی گفت: طی روزهای آینده، وزش بادهای جنوبی و جنوب شرقی همچنان در منطقه ادامه خواهد داشت که این وضعیت احتمال غبار محلی را در بخشهای جنوبی و شرقی دشت قزوین افزایش میدهد.
وی همچنین روند افزایشی نسبی دما را تا روز جمعه برای کل منطقه پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی اعلام کرد که حداقل دمای ثبت شده در بامداد امروز در شهر قزوین، ۱۱ درجه بود.