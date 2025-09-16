به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی چرام، گفت: مأموران پلیس آگاهی با همکاری یگان امداد و با هماهنگی دادستان این شهرستان، در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری یک فروشنده سابقه‌دار مواد مخدر شدند.

سرهنگ حجت‌اله خلیلی، افزود: در این عملیات از مغازه متهم، مقادیری مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان کشف و ضبط شد. همچنین خودرو این فرد به پارکینگ انتقال داده شد و مغازه وی نیز پلمب گردید.

سرهنگ خلیلی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

فرمانده انتظامی چرام با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از خطوط قرمز پلیس است، گفت: با فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به‌ویژه در پوشش صنوف و مغازه‌ها، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را به‌سرعت به پلیس اطلاع دهند و با اعتماد به پلیس، یاری‌گر مأموران در تأمین امنیت و سلامت جامعه باشند.