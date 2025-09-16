معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از تصویب ۵۸ مصوبه مهم برای توسعه شهرستان پیشوا خبر داد و گفت: با اجرای این مصوبات، در دو سال آینده شاهد تحولات قابل توجهی در حوزه‌های زیربنایی، اقتصادی، بهداشتی و صنعتی پیشوا خواهیم بود.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشحشمت‌الله عسگری، در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با محوریت شهرستان پیشوا که در جریان پانزدهمین سفر شهرستانی استاندار تهران برگزار شد، گفت: در جریان سفر دو روزه استاندار تهران به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای برنامه‌ریزی استان، دیدار‌های متعددی با اقشار مختلف مردم، اعضای شورا‌های شهر و روستا و دهیاران انجام شد.

وی با بیان اینکه پیش از این سفر نیز بررسی‌های میدانی و مطالعات دقیقی برای شناسایی نظام مسائل شهرستان انجام شده بود و با بازدید‌های اخیر، این نظام مسائل تکمیل و در جلسه‌ای بیش از پنج ساعت در شورای برنامه‌ریزی استان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در نتیجه این بررسی‌ها، ۵۸ مصوبه برای توسعه شهرستان پیشوا به تصویب رسید که از این تعداد، ۴۵ پروژه در حوزه زیرساختی و ۱۳ مصوبه در حوزه اقتصادی است و ان‌شاءالله با اجرای این مصوبات، شاهد ارتقای شاخص‌های توسعه در پیشوا خواهیم بود.

عسگری ادامه داد: پیشوا از ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری برخوردار است و در برخی محصولات کشاورزی رتبه اول استان را دارد. با بهره‌برداری از بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا، سرانه بهداشتی شهرستان بهبود چشمگیری خواهد داشت و در حوزه‌های ورزشی و آموزشی نیز تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شده است.

معاون استاندار تهران با اشاره به اهمیت بخش صنعت و گلخانه‌های پیشوا تصریح کرد: تامین زیرساخت‌ها و راه‌های دسترسی گلخانه‌ها، توسعه شهرک صنعتی ۱۴۰۰ هکتاری پیشوا و فراهم شدن شرایط برای استقرار صنایع شاخص از جمله مصوبات مهم این سفر بود که می‌تواند آینده صنعتی و اقتصادی شهرستان را متحول کند.

معاون اقتصادی استاندار تهران ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این مصوبات در یک تا دو سال آینده، شاهد تحولات جدی در پیشوا باشیم.