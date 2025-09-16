پخش زنده
امروز: -
مدیر امور آبرسانی بندرامام خمینی از تعمیر خط لوله ۴۰۰ میلیمتری آبرسانی به شهرستان هندیجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی راشدی گفت: با توجه به شکستگی ایجاد شده برروی خط لوله ۴۰۰ میلیمتری آبرسانی واقع در چم کلگه مسیر شهرستان هندیجان، گروههای عملیاتی تعمیرات خطوط لوله بندرامام خمینی به سرعت به محل اعزام و درکمترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و تعمیر اساسی آن اقدام کردند.
وی ادامه داد: این اقدام گروههای عملیاتی تعمیرات خطوط لوله بندرامام خمینی شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق سازمان آب وب برق خوزستان نشان از تعهد و مسئولیتپذیری آنان در تامین آب پایدار و مطمئن برای مردم و مشترکین دارد.