به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد سرمایه گذاری شهرک گلخانه‌ای و دامپروری مجتمع غیاث آباد بر عهده سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها این پایانه صادراتی تا ۶ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: بهره برداری از این پایانه صادراتی، علاوه بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی، رونق اقتصادی و ارزآوری را نیز به همراه دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این واحد صادراتی در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد ریالی به صادرات محصولاتی از قبیل فلفل دلمه‌ای رنگی اختصاص دارد.

مجتمع کشاورزی غیاث‌آباد به مساحت ۵۰ هکتار زیر نظر شرکت شهرک‌های کشاورزی فعالیت دارد و مرحله اول این مجتمع به مساحت ۲۲ هکتار در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید که شامل یک شهرک گلخانه‌ای ۱۰ هکتاری با تولید سالانه هزار و ۳۰۰ تن فلفل دلمه‌ای است.

این مجتمع همچنین شامل یک واحد درجه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی به ظرفیت ۲۰ هزار تن است که زمینه اشتغالزایی ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و ۱۰۰ نفر به طور غیرمستقیم را فراهم کرده است.

همچنین عملیات احداث سردخانه ۱۰هزار تنی نگهداری مواد غذایی آن به اتمام رسیده که بزودی به بهره برداری می‌رسد.