رئیس اورژانس قم از واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ بر اثر برخورد با پژوه ۴۰۵ در بلوار الغدیر ورودی خیابان امامت و مصدومیت ۷ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اورژانس قم از وقوع حادثه رانندگی در بلوار الغدیر، ورودی خیابان امامت خبر داد.

دکتر محمدجواد باقری افزود: این حادثه ساعت حدود ۱ بامداد امروز به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شد که در آن بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ با پژو ۴۰۵، خودروی ۲۰۶ واژگون شد.

وی گفت: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و در این حادثه ۷ مصدوم دچار آسیب شدند که همگی پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل گردیدند.

دکتر باقری تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه فوتی و مصدوم بدحال نداشت.