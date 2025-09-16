پخش زنده
امروز: -
پویش نه به تیراندازی در مراسمهای عزا و عروسی شهرستان شوش در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،به دنبال وقوع حوادث ناگواری که در برخی مراسمهای عزا و عروسی رخ داده است، پویش «نه به تیراندازی» در شهرستان شوش آغاز شد.
حجت الاسلام مرعشی ، امام جمعه شوش گفت : تاکنون ۷۵ خانواده عزادار با برگزاری مراسم تشییع پیکر عزیزان خود بدون هیچگونه تیراندازی، به این پویش پیوستهاند.
وی افزود : این حرکت نمادی از اراده قوی مردم و مسئولان شهرستان برای حفظ امنیت و آرامش در مراسمهای سنتی و مذهبی است و امید است با تداوم این پویش، شاهد برقراری نظم و امنیت بیشتر در این مناسبتها باشیم.
همچنین مسئولان شهرستان شوش با حضور در منازل خانواده های سوگواری که عزیزان خود را از دست دادند ، با اهدای لوح از اقدام ارزشمندشان در خصوص عدم تیراندازی در مراسم های عزا تجلیل کردند.