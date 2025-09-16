به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سرهنگ رسول قنبری اظهار داشت: چهار نوجوان پس از پایان مسابقه فوتبال در مسیر برگشت از شهر کلمه به بوشکان پس از سه‌راهی دهرود دشتستان با خودرو ۴۰۵ دچار حادثه می‌شوند.

وی اضافه کرد: راننده این خودرو با سرعت غیرمجاز سر پیچ کنترل از دستش خارج و واژگون شد که در این سانحه ۲ نوجوان از خودرو به بیرون پرت شدند و جان خود را دست دادند.

جانشین پلیس راه استان ادامه داد: در این سانحه ۲ نوجوان دیگر و راننده به شدت مصدوم و به مرکز درمانی منتقل می‌شوند.

قنبری با بیان اینکه در این سانحه پنج نفر کشته و زخمی می‌شوند گفت: بر اساس بررسی دوربین‌های کنترل سرعت مستقر در محور‌های مواصلاتی یکی از عوامل مهم تصادف در استان بوشهر سرعت غیرمجاز است.