پخش زنده
امروز: -
جانشین پلیس راه استان بوشهر از فوت و مصدوم شدن چهار نوجوان در مسیر کوهستانی دشتستان بر اثر واژگون شدن خودرو پژو ۴۰۵ خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نوجوان جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سرهنگ رسول قنبری اظهار داشت: چهار نوجوان پس از پایان مسابقه فوتبال در مسیر برگشت از شهر کلمه به بوشکان پس از سهراهی دهرود دشتستان با خودرو ۴۰۵ دچار حادثه میشوند.
وی اضافه کرد: راننده این خودرو با سرعت غیرمجاز سر پیچ کنترل از دستش خارج و واژگون شد که در این سانحه ۲ نوجوان از خودرو به بیرون پرت شدند و جان خود را دست دادند.
جانشین پلیس راه استان ادامه داد: در این سانحه ۲ نوجوان دیگر و راننده به شدت مصدوم و به مرکز درمانی منتقل میشوند.
قنبری با بیان اینکه در این سانحه پنج نفر کشته و زخمی میشوند گفت: بر اساس بررسی دوربینهای کنترل سرعت مستقر در محورهای مواصلاتی یکی از عوامل مهم تصادف در استان بوشهر سرعت غیرمجاز است.