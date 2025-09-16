پخش زنده
رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر در جلسه هیئت مقررات زدایی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نظری، رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حاشیه نشست هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه این نشست پنج دستور جلسه داشت و مهمترین آن نیز تصویب شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر بود، اظهار کرد: این شیوهنامه که در اردیبهشتماه مصوب شده بود، نحوه تعلیق و ابطال کاربرگها را به تأیید هیأت رساند و این امر محقق شد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی، لغو هزینههای غیرقانونی دریافتشده توسط شهرداری از تاکسیهای اینترنتی بود که بر اساس بررسیهای کارشناسی و رأی هیأت، این مغایرت حذف شد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار یادآور شد: یکی دیگر از مصوبات مهم، تأیید کاربرگهای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بود. ۱۳ کاربرگ این نهاد تصویب شد و اتصال فنی آن برقرار است. همچنین، آزمون موفق وکلا در سال ۱۴۰۱ از طریق درگاه ملی مجوزها برگزار شده و بهزودی ثبتنامهای بعدی نیز از این طریق انجام خواهد شد. علاوه بر این، چهار کاربرگ برای کانون وکلای دادگستری نهایی شد.
نظری اضافه کرد: کانون وکلا بهطور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل شده و مسائل فنی آن همزمان با بررسی کاربرگها پیش رفته است. ثبتنام آزمون معوق سال ۱۴۰۲ نیز از طریق این درگاه انجام میشود و به آزمون جدید موکول نخواهد شد.
به گفته وی در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دو کاربرگ در بخش گردشگری به تصویب رسید.
نظری درباره اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: مرکز وکلا و کانون وکلا، بهعنوان دو بخش کلیدی قوه قضاییه (با وجود استقلال نسبی)، متصل شدهاند و بهزودی سایر بخشهای قوه نیز تکمیل خواهند شد، زیرا برخی کاربرگها و مجوزهای آنها پیشتر متصل بودهاند.
وی درباره تأکید نمایندگان قوه قضاییه بر مهلت ششماهه گفت: قانون برای صدور مجوز وکالت حداکثر شش ماه فرصت تعیین کرده است. اعضای هیأت معتقدند که با کار کارشناسی، این مدت میتواند کاهش یابد.
دبیرخانه موظف شد ظرف شش ماه پیشنهادی برای کاهش این زمان به رئیس قوه ارائه دهد. بخشی از این موضوع به استعلامات نهادهای نظارتی و امنیتی مربوط است که تسریع در پاسخدهی آنها میتواند موانع را کاهش دهد.
نظری تأکید کرد: در صورت عدم صدور مجوز، مانند سایر مراجع، برخورد قانونی صورت گرفته و مجوز بهصورت خودکار صادر خواهد شد. این موضوع تا ۱۵ مهر به قوه قضاییه مربوط نیست، زیرا این قوه در ابتدای مسیر قرار دارد. برای مرکز وکلا، ثبتنام آزمونهای سازمان سنجش از طریق درگاه انجام میشود و در غیر این صورت، ثبتنام جداگانه صورت خواهد گرفت.