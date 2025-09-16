دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران می‌گوید: خدمات پس از فروش خودرو نباید به‌گونه‌ای باشد که مشتریان فقط مجبور به مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان شوند.



آقای امید حیدری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت آقای امید حیدری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما در توضیح اهمیت تعویض روغن موتور خودرو و ابهاماتی که درباره انحصار این خدمات توسط خودروسازان مطرح شده، افزود: روغن موتور یکی از کلیدی‌ترین عوامل در سلامت و دوام موتور خودرو است و کیفیت آن، به همراه زمان تعویض صحیح، می‌تواند تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر عملکرد فنی خودرو داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی مصرف‌کنندگان نگران انحصار تعویض روغن توسط شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان هستند، گفت: زمانی که تعویض روغن در مراکز مجاز انجام می‌شود، اطمینان بیشتری نسبت به استفاده از روغن اصلی و استاندارد وجود دارد. همچنین در این مراکز فیلتر‌های مرتبط با سیستم روانکاری به موقع تعویض می‌شوند و این امر در نهایت به افزایش طول عمر موتور و کاهش هزینه‌های نگهداری خودرو کمک می‌کند.

دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران اضافه کرد: در کنار این موضوع، باید به حقوق مصرف‌کننده نیز توجه شود. خدمات پس از فروش نباید به‌گونه‌ای باشد که مشتریان صرفاً مجبور به مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان شوند. بلکه لازم است حق انتخاب مشتریان محفوظ بماند و زمینه برای ایجاد رقابت سالم میان مراکز خدماتی مختلف فراهم شود.

وی تأکید کرد: ترکیب حفظ کیفیت خدمات، رعایت استاندارد‌ها و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند هم به نفع مصرف‌کنندگان باشد و هم موجب ارتقای سطح خدمات پس از فروش در صنعت خودرو شود.