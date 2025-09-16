به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جوین فرآیند توانمندسازی مددجویان را در پنج مرحله دانست و گفت: ابتدا مددجویان مستعد شناسایی شده و با مشاوره تخصصی نخبگان و کارشناسان، ظرفیت‌سنجی لازم صورت می‌گیرد. سپس متقاضیان در دوره‌های مهارتی و تخصصی آموزش می‌بینند و در ادامه برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در مرحله بعد نیز کمیته امداد با حمایت و راه‌اندازی طرح‌های اشتغال و انجام بازدید‌های ادواری و برگزاری دوره‌های آموزشی، به پایداری و توسعه طرح‌ها کمک می‌کند.

شمس‌آبادی افزود: مهم‌ترین زمینه‌های اشتغال ایجاد شده شامل دامپروری با تحویل دام سبک ، طرح‌های کشاورزی و اجرای کارگاه‌های تولیدی پوشاک، ادوات کشاورزی، محصولات لبنی، سنگی، موزاییک و چوبی و همچنین نصب نیروگاه‌های خورشیدی و طرح‌های صنفی و خدماتی است.

او همچنین به نقش نیکوکاران، جلسات هم‌اندیشی و بازدید از طرح‌های موفق و استفاده از امکانات علمی و تخصصی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری در ارتقاء پایدار اشتغال مددجویان تاکید کرد: در حال حاضر ۳۰۸۱ خانوار معادل ۶۰۳۵ نفر تحت پوشش این نهاد قرار دارند و با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم، تعداد مشمولان دارای نوسان بوده و در دوره‌هایی افزایش یا کاهش یافته است.