در ۵ ماه نخست امسال ارزش جذب و تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه با ۴۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به مرز ۵۱۲ همت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که به این ترتیب حدود ۲۸ درصد از عملکرد کل سال قبل در ۵ ماه نخست امسال محقق شده است.

این گزارش می افزاید که در ۵ ماه نخست امسال ارزش عرضه اولیه و تأسیس شرکت‌های سهامی ۸,۸۷۷، افزایش سرمایه ۲,۱۹۳,۷۰۳، انتشار انواع اوراق بدهی ۲,۸۶۸,۱۳۳ و ارزش تأمین مالی جمعی ۴۵,۶۱۲ میلیارد ریال بوده است.

سهم دولت از انتشار اوراق بدهی در ۵ ماه نخست امسال ۸۸.۲ درصد، بخش غیردولتی ۱۰.۴ درصد و شهرداری‌ها ۱.۴ درصد بوده است. ارزش انتشار انواع اوراق بدهی (دولتی و غیردولتی) در ۵ ماه نخست امسال ۲۸۷ همت بوده، در حالی که در ۱۲ ماه و ۵ ماه نخست سال قبل به ترتیب ۶۹۱ و ۲۶۰ همت انواع اوراق بدهی منتشر شده بود.

به این ترتیب ارزش مانده اوراق بدهی سررسید نشده از ۹۷۵ همت در مرداد ۱۴۰۳ به ۱,۳۴۹ همت در مرداد امسال افزایش یافته است. ارزش مانده اوراق دولتی با ۴۲ درصد افزایش، از ۷۶۵ همت به ۱,۰۸۳ همت در پایان مرداد رسیده است.