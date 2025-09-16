۳۷ نهاد دارای تکلیف قانونی در این خصوص هستند و در صورت ادامه کم‌کاری، برای مدیران مربوطه پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دادستان تهران با حضور در گمرک غرب تهران، ضمن بازدید میدانی از بخش‌های مختلف این مجموعه، به ضرورت تسریع در اتصال سامانه‌های سازمان‌های همجوار به سامانه جامع تجارت تأکید کرد.

علی صالحی با اشاره به تعلل ۹ ساله در راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفت: تأخیر در تکمیل و رفع مشکلات گزارش شده از این سامانه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

این سامانه باید حداکثر تا ۱۸ آبان امسال در حوزه واردات به‌ طور آزمایشی در گمرک غرب تهران اجرا و سپس در سراسر کشور عملیاتی و راه‌اندازی شود.

وی با هشدار به دستگاه‌های اجرایی افزود: ۳۷ نهاد دارای تکلیف قانونی در این زمینه هستند و در صورت ادامه کم‌کاری، برای مدیران مربوطه پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.