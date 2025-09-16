

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سلمان خواست خدایی، در نشست کمیته بانوان دفاع مقدس که با هدف برنامه‌ریزی برای هفته دفاع مقدس در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده زنان در دوران پرافتخار دفاع مقدس، از این جایگاه به عنوان گنجینه‌ای پنهان یاد کرد.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی، مانند هر جنگ دیگری، نیازمند شجاعت و فداکاری است، تصریح کرد: مردان شجاع و دلاور در دامن خانواده‌ها پرورش پیدا می‌کنند که زنانی مثل شما مدیریت خانواده را به عهده دارند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد، برای اثبات این نقش محوری، به آمار‌های ملی اشاره کرد و گفت: ۶۸۰۰ شهید زن، ۳۰۰۰ اسیر زن و حدود ۵۰۰ جانباز بالای ۲۵ درصد در سطح کشور، سندی افتخارآمیز بر نقش پررنگ زنان در تمام حوادث تاریخی کشور، از جمله دفاع مقدس، دانست.

وی با اشاره به اینکه تاکنون تنها ۲۰ کتاب در مورد زنان در دفاع مقدس چاپ شده است، این آمار را بسیار پایین خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری کمیته بانوان، محور برنامه‌های هفته دفاع مقدس بر نقش زنان متمرکز شود.

خواست خدایی به جمله معروف هر رزمنده در خط مقدم نیازمند ۱۳ نفر پشتیبان است اشاره کرد و گفت: در حالی که بسیاری از این ۱۳ نفر در جبهه و پشت خط به پشتیبانی می‌پردازند، مدیریت خانواده توسط زن در غیاب همسر، کاری بسیار سخت و دشوار است.

وی به سختی و دلواپسی خانواده‌ها در زمان جنگ، وداع آخر رزمندگان، و تحمل سختی‌ها برای حفظ انقلاب و ارزش‌ها اشاره کرد و گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم لحظه وداع آخر رزمندگان و شهدا را به خوبی برای جوانان به تصویر بکشیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه دشمن امروز عفت، حیا و حجاب زنان ما را هدف قرار داده است، دلیل این امر را آگاهی دشمن از نقش زنان در تربیت مردان و رزمندگان دانست.

وی در پایان گفت: دشمن می‌داند که این کانون خانواده، کانون تربیت رزمنده است و با حمله به این کانون، به دنبال بمباران فرهنگی است تا دیگر نتواند رزمنده پرور باشد. به همین دلیل، برجسته‌سازی نقش‌های ایثارگرانه و مدیریت خانواده توسط زنان در دوران جنگ، به عنوان پادزری مؤثر در برابر تهاجم فرهنگی دشمن قلمداد شد.