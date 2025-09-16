به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا پیش از عزیمت به قطر به خبرنگاران گفت که ایالات متحده معتقد است که یک بازه زمانی کوتاه برای دستیابی به توافق وجود دارد.

وی که بعد از حضورش در سرزمین‌های اشغالی و دیدار با مقام رژیم صهیونیستی عازم قطر شده به خبرنگاران گفت: دیگر ماه‌ها طول نخواهد کشید، بلکه احتمالاً چند روز، شاید چند هفته.

روبیو حفاظت از غیرنظامیان را دشوارترین جنبه جنگ خواند و ابراز امیدواری کرد گروگان‌ها آزاد شده و به جنگ در غزه پایان داده شود.

وزیر امور خارجه آمریکا گفت‌و‌گو در باره بازسازی غزه را به بعد از شکست حماس موکول کرد.

او همچنین مدعی شد که آمریکا به نهایی کردن توافق‌نامه همکاری دفاعی پیشرفته با قطر نزدیک شده است.

روبیو گفت: ما رابطه ویژه‌ای با کشور قطر داریم و این کشور یکی از بزرگترین متحدان ما در منطقه است.

این در حالی است که به گفته منابع صهیونیست روبیو به نتانیاهو گفته است که دولت ترامپ از عملیات زمینی در غزه حمایت می‌کند، اما می‌خواهد این عملیات سریع اجرا شده و به سرعت پایان یابد.

یک مقام آمریکایی هم به وب‌سایت «آکسیوس» گفت دولت ترامپ مانع رژیم صهیونیستی نخواهد شد و به آن اجازه می‌دهد خود در مورد جنگ در غزه تصمیم بگیرد.