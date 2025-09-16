پخش زنده
دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: مردم ایران انتظار اقدام فوری از سوی نهادهای متولی صلح را داشتند، اما با سیاسیکاری و سکوت غیرقابل قبول این نهاد مواجه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ناصر سراج دبیر ستاد حقوق بشر ایران در نشست بررسی «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله دشمن صهیونی و آمریکا به ایران در ژنو گفت: سکوت در برابر تجاوزها و جنایت های رژیم صهیونیستی راه را برای ناامنی بیشتر در سطح بینالمللی باز میکند.
