دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: مردم ایران انتظار اقدام فوری از سوی نهاد‌های متولی صلح را داشتند، اما با سیاسی‌کاری و سکوت غیرقابل قبول این نهاد مواجه شدند.

بررسی آثار حقوق بشری حمله دشمن صهیونی و آمریکا به ایران در ژنو

بررسی آثار حقوق بشری حمله دشمن صهیونی و آمریکا به ایران در ژنو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ناصر سراج دبیر ستاد حقوق بشر ایران در نشست بررسی «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله دشمن صهیونی و آمریکا به ایران در ژنو گفت: سکوت در برابر تجاوز‌ها و جنایت های رژیم صهیونیستی راه را برای ناامنی بیشتر در سطح بین‌المللی باز می‌کند.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران افزود: مردم ایران انتظار اقدام فوری از سوی نهاد‌های متولی صلح را داشتند، اما با سیاسی‌کاری و سکوت غیرقابل قبول این نهاد مواجه شدند.