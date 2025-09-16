پخش زنده
امروز: -
سیستم خنککاری هوای ورودی توربین نیروگاه پرند و طرح تأمین آب نیروگاه پرند با استفاده از پساب شهری امروز (سهشنبه) توسط وزیر نیرو افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امروز (سهشنبه، ۲۵ شهریور) و با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو پروژه مدیای نیروگاه پرند با حجم سرمایهگذاری ۲۱۰ میلیارد تومان جهت افزایش تولید و راندمان بخش نیروگاهی برای پیک مصرف برق تابستان نصب و راهاندازی شده و این میزان افزایش توان تولید معادل تامین برق ۹۰ هزار مشترک خانگی است.
افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و کمک به پایداری شبکه، پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه، اشتغالزایی و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور از جمله اهداف اجرای سامانه خنککاری هوای ورودی توربین به روی ۶ واحد گازی نیروگاه پرند بوده است.
این پروژه پیرو ابلاغ وزارت نیرو مبنی بر نیاز شبکه سراسری و با عنایت به مزایای طرح به منظور افزایش تولید برق و کاهش ناترازی انرژی با حمایت این وزارتخانه و مدیریت و سرمایهگذاری گروه مپنا در ماههای گرم سال نصب، راهاندازی و بهرهبرداری شده است.
براساس برنامهریزی صورت گرفته برای پیک تابستان امسال بالغ بر ۶۷۰ مگاوات پروژه ارتقای توان تولید برق واحدهای گازی نیروگاهی به روش خنککاری هوای ورودی (مدیا)، ارتقای اساسی توربین گازی و ارتقای سیستم کنترل اجرایی شده است.
همچنین در این برنامه طرح تأمین آب نیروگاه پرند با استفاده از پساب شهری شهر پرند به بهره برداری رسید.
این پروژه شامل احداث ایستگاه پمپاژ، خط انتقال ۷ کیلومتری، مخازن ذخیره و تصفیهخانه تکمیلی پساب است که با هدف تأمین پایدار آب نیروگاه، کاهش برداشت از منابع آب شرب و زیرزمینی و استفاده بهینه از پساب شهری اجرا شده است.