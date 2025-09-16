اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو هفتصدو بیست و سومین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، صالح صالحان ۱۶ ساله که از بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: قلب زنده یاد صالحان پس از ارسال به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، به آقای ۴۸ ساله ساکن تربت جام که سال‌ها از بیماری نارسایی قلبی رنج می‌برد، پیوند شد.

وی ادامه داد: کبد زنده یاد صالحان در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه به آقای ۶۰ ساله از مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کلیه‌های این جانبخش هم توسط تیم پیوند کلیه بیمارستان منتصریه به آقای ۲۰ ساله ساکن گلستان و خانم ۲۰ ساله ساکن مشهد در این مرکز پیوند شد.

دکتر خالقی افزود: قسمتی از پوست وی هم برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.