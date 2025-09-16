معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده باهدف نظم بخشیدن به شهر، بازار دستفروشان در مناطق هشتگانه این کلانشهر راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شمسی روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در حاشیه بازدید از نخستین بازار روز کرامت اهواز با اشاره به وضعیت فعالیت دست‌فروشان و برنامه‌ریزی برای نظم بخشیدن به شهر اظهار کرد: با توجه به وسعت کلانشهر اهواز و لزوم عرضه کالا با قیمت مناسب، معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز، در هر منطقه از شهر یک بازار روز راه‌اندازی خواهد کرد تا دستفروشان در این اماکن فعالیت کنند.

وی با اشاره به تاثیر راه‌اندازی بازار‌های روز در فرهنگ‌سازی برای خرید از این بازار‌ها و در نتیجه سامان‌دهی دستفروشان افزود: بازار‌های روز در طول هفته و از صبح تا شب فعال خواهند بود و محصولات مختلف در این بازار‌ها عرضه می‌شود.

شمسی بیان کرد: با توجه به اینکه اهواز شهری وسیع و سومین کلانشهر کشور از نظر وسعت است، تردد شهروندان از یک منطقه به منطقه دیگر زمان زیادی می‌گیرد؛ اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی دستفروشان، به کاهش تردد‌های درون شهری و رفاه بیشتر شهروندان کمک می‌کند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اهواز از راه‌اندازی نخستین بازار روز کرامت شهرداری اهواز در منطقه کیانشهر خبر داد و گفت: این بازار در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع ساخته شده و روز چهارشنبه افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف ایجاد تعادل در قیمت‌ها و حمایت از معیشت شهروندان راه‌اندازی شده است.

شمسی با اشاره به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با راه‌اندازی این بازار‌ها افزود: زمین برای ساخت دومین بازار روز کرامت در منطقه پردیس تامین شده و به زودی این پروژه اجرا می‌شود و به تدریج در دیگر مناطق نیز بازار روز راه‌اندازی خواهد شد.