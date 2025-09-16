پخش زنده
در نشستی صمیمی با مدالآوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک، حجتالاسلام و المسلمین خسروپناه ضمن تبیین رویکرد مشارکتمحور شورا، از نخبگان جوان خواست تا برای حل ریشهای چالشهای بنیادین کشور، از جمله تدوین اسناد راهبردی و ارائه راهکار برای معضل مهاجرت، پیشقدم شوند و مسئولیت بپذیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست صمیمی مدالآوران و نخبگان المپیاد نجوم و اخترفیزیک با حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورا، جوانان نخبه دغدغهها و نگرانیهای خود را درباره آینده علمی کشور مطرح کردند و دبیر شورا نیز ضمن پاسخگویی، نقشه راه شورا برای بهرهگیری از ظرفیت بیبدیل آنان را تشریح کرد.
شورا، خانه شماست؛ برای حل مسائل پیشقدم شوید
حجتالاسلام و المسلمین خسروپناه با ابراز افتخار به موفقیتهای جوانان علمی کشور، این دستاوردها را مایه مباهات ملی دانست. وی این موفقیتها را ادامهدهنده راه بزرگانی چون شهید باقری و شهید طهرانی مقدم و طهرانچی خواند که همواره به استعداد جوانان کشور ایمان داشتند.
او با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی متعلق به نخبگان است، گفت: ما با کمال میل میپذیریم که مجموعههای نخبگانی مثل شما حلقههایی تشکیل دهید و مستقیماً با ستاد تعلیم و تربیت شورا در ارتباط باشید. این یک تعارف نیست، شورا خانه شماست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: یکی از اولویتهای اصلی این نهاد، پاسخ به چرایی مهاجرت نخبگان است و از حاضران خواست تا راهکارهای عملی خود را برای این معضل ملی تدوین کرده و ارائه دهند.
وی تصریح کرد: اگر شما به راهکارهایی رسیدهاید که میتواند به برخی شبهات نیز پاسخ دهد، آنها را مدون کنید. ما حتماً آن را در صحن شورا مطرح میکنیم و از خودتان دعوت میکنیم تا از طرح خود دفاع کنید و انشاءالله به تصویب برسد.
از نسخ خطی تا هوش مصنوعی بومی؛ پلی میان گذشته و آینده
خسروپناه با یادآوری دوران تحصیل خود در محضر علامه حسنزاده آملی، به تفاوت بنیادین میان دو دانش کهن «هیئت» و «نجوم» در تمدن اسلامی پرداخت.
او توضیح داد که علم هیئت (ستارهشناسی)، شاخهای از ریاضیات و مبتنی بر محاسبات دقیق و براهین عقلی بود، در حالی که نجوم به شناخت نشانههای حوادث زمینی از طریق حرکات آسمانی میپرداخت.
وی با اشاره به پیوند میان علوم سنتی و دانش مدرن، به تجربهای موفق در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از دوستان که دکترای اخترفیزیک خود را دفاع کرده، محاسبات ریاضی خواجه نصیرالدین طوسی را با محاسبات کامپیوتری امروز مقایسه کرده و دریافته که نتایج دقیقاً با هم برابر است.
خسروپناه در ادامه افزود: امروز ما با هوش مصنوعی و نرمافزار، این اطلاعات را بسیار راحتتر تحلیل میکنیم. زیرساختهای سختافزاری مانند GPU وارداتی است، اما تمام مراحل الگوریتمنگاری، تحلیل داده و ساخت سکو در داخل کشور انجام شده است.
وی حمایت کامل شورا را از رشتههایی اعلام کرد که میراث غنی علمی گذشته ایران را با دستاوردهای جدید بشری پیوند میدهند.
مأموریت ویژه نخبگان: تدوین سند راهبردی برای باشگاه دانشپژوهان جوان
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رویکرد مشارکتمحور شورا در تدوین اسناد ملی، به نخبگان جوان یک مأموریت ویژه محول کرد. او با بیان اینکه اساسنامه فعلی باشگاه دانشپژوهان جوان که در سال ۱۴۰۰ بازنگری شده کافی نیست، گفت: اگر تشخیص میدهید که یک سند راهبردی برای تعیین مسیر درست نیاز است، خود شما بنویسید.
خسروپناه با بیان اینکه این رویکرد مبتنی بر سپردن کار به متخصصان هر حوزه است، افزود: ما معتقدیم که صاحبنظران هر فن باید در سیاستگذاری مشارکت کنند. سند موسیقی را اهالی خانه موسیقی نوشتند و سند کوانتوم را با شناسایی ۴۲۰ محقق این رشته در کشور به دست خودشان سپردیم.
چالشها و دغدغههای نخبگان؛ از مسائل قانونی تا ناهماهنگیهای اجرایی
در این نشست، نخبگان جوان نیز به طرح چالشهای عملی خود پرداختند. یکی از مهمترین مسائل، شناخته نشدن باشگاه دانشپژوهان از نظر قانونی به عنوان مدرسه بود که باعث میشود دانشآموزان مدالآور در طول یک سال حضور در اردوها، همچنان درگیر قوانین و امتحانات مدارس اصلی خود باشند.
تداخل زمان برگزاری امتحانات نهایی با اردوهای آمادگی برای مسابقات جهانی، چالش دیگری بود که استرس شدیدی به تیمها وارد میکند. پیشنهاد مشخص نخبگان این بود که به باشگاه دانشپژوهان اختیار داده شود تا مسئولیت کامل آموزشی و برگزاری امتحانات مدالآوران را در طول یک سال بر عهده بگیرد و از ناهماهنگی با مدارس سراسر کشور جلوگیری شود.
در پایان، اعضای جلسه بر ضرورت ایجاد یک بسته حمایتی پایدار و فرادولتی برای حفظ و نگهداشت نخبگان در کشور تأکید کردند تا دغدغههای زندگی از دوش آنان برداشته شود و راه برای کاهش مهاجرت هموارتر شود.