با امضای تفاهمنامه تامین مسکن سینماگران بین وزرای راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهار هزار سینماگر صاحب خانه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه دوشنبه (۲۴ شهریور ماه) در جریان برگزاری جلسه شورای عالی سینما در بنیاد سینمایی فارابی، تفاهمنامه تأمین مسکن سینماگران بین فرزانه صادق و سید عباس صالحی در حضور محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهوری امضا شد.

طبق این تفاهمنامه برای چهار هزار سینماگر مسکن تأمین خواهد شد.

فهرست سینماگران ۲۰ استان تهیه شده است که در مرحله احراز صلاحیت فرم ج هستند.