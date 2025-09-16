پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از آغاز عملیات ساخت راههای دسترسی پل خسرج در شهرستان کرخه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با اشاره به آغاز عملیات احداث راههای دسترسی پل خسرج در شهرستان کرخه گفت: کلنگ احداث پل خسرج در مهرماه ۱۳۹۵ به زمین زده شد و در ابتدا مقرر بود با مشارکت بنیاد برکت ساخته شود، اما به دلیل بروز مشکلاتی، روند کار با وقفه مواجه شد.
وی با بیان اینکه پل خسرج ۱۲۰ متر طول و حدود ۱۰ متر عرض دارد، افزود: در ادامه و با تصمیمگیریهای انجامشده، تکمیل پروژه از اداره کل راه و شهرسازی به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان منتقل شد و پس از سالها توقف، با پیگیریهای مستمر نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی و این اداره کل در زمینه تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، ساخت پل با ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
جولانژاد بیان داشت: با توجه به محدودیتهای مالی و برای تسریع در بهرهبرداری مردم از پل، پروژه در دو فاز تعریف شد؛ فاز نخست شامل ساخت پل که اکنون به پایان رسیده و فاز دوم شامل احداث راههای دسترسی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: پیمانکار اجرای فاز دوم تعیین شده و عملیات اجرایی آن با اعتباری بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال به زودی آغاز خواهد شد.