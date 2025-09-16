سامانه جامع هوشمند مدیریت امور حقوقی، مجلس و قرارداد‌های سازمان حفاظت محیط زیست با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست از همایش دو روزه نقش و جایگاه قوه قضائیه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست، سامانه جامع هوشمند مدیریت امور حقوقی، مجلس و قرارداد‌های سازمان حفاظت محیط زیست با حضور شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست و محمدکاظم موحدی آزاد دادستان کل کشور رونمایی شد.

متمرکز کردن اطلاعات مربوط به پرونده‌های محیط زیستی، ارائه گزارش‌های آماری، حفظ امینت اطلاعات، ثبت کامل اطلاعات پرونده‌های محیط زیستی، توزیع هوشمند پرونده‌ها و اطلاعیه‌ها به طرفین پرونده‌ها، امکان تعریف فرآیند حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، ارجاع هوشمند پرونده‌ها به کارشناس مربوطه و تهیه پرونده الکترونیکی از جمله کارکرد‌های سامانه مذکور است.

امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در این همایش اظهار کرد: این همایش در ۲۵ و ۲۶ شهریور طی دو روز برگزار می‌شود، در روز اول رونمایی از سامانه جامع حقوقی محیط زیست و سامانه هوشمند مجموعه قوانین محیط زیست در راستای تدوین لوایح از طریق این سامانه هوشمند را خواهیم داشت.

وی همچنین عنوان کرد که در روز دوم نشست مذکور، مباحث تخصصی شده و نشست به صورت ویژه بر موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری متمرکز می‌شود و کارگاه‌هایی دراین حوزه برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در خصوص بررسی چالش‌های پیش روی حکمرانی فعلی حوزه محیط زیست، توضیح داد: پایه و اساس اقدامات در این راستا توسعه پایدار است، یعنی در کنار حفاظت از محیط زیست خود را پاسخگو می‌دانیم که پاسخگوی نیاز‌های توسعه باشیم و باید طبق اسناد مشخص و با هماهنگی قوا گام‌های لازم را برداریم.

حاجتی افزود: اهمیت توجه ویژه به پیاده سازی سند آمایش سرزمین کشور مهم است که هرچه تاخیر در اجرای صحیح آن داشته باشیم و بدون توجه به نیاز‌های اکولوژیک بارگزاری انجام دهیم چالش‌های عظیمی خواهیم داشت. کما اینکه چالش‌های حوزه آب خود را نمایان کرده است.

وی ادامه داد: قوانین ارزشمندی در حوزه محیط زیست وجود دارد که معمولا از اثربخشی مناسب برخوردار نیستند و یا با اختیارات منطقه‌ای اثربخشی حداقلی دارند، لذا تنقیح قواعد محیط زیست را در دستور کار قرار دادیم. دنبال این هستیم بتوانیم نظام مهندسی محیط زیست را برقرار کنیم.

معاون توسعه مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به ارائه پیشنهاد تشکیل شورای حفظ محیط زیست، گفت: انتظار داریم رسیدگی فوری به پرونده‌های محیط زیستی رخ دهد، تشکیل شعب ویژه رسیدگی به آنها را داشته باشیم. خواهش داریم گزارش‌هایی که از محیط زیست به مراجع قضایی ارائه می‌شود مبنای صدور احکام کیفری قرار گیرد و به حوزه‌های کارشناسی ارجاع نشود. انتظار داریم قائم مقامی سازمان محیط زیست در دعاوی رفع تصرفات در مناطق تحت مدیریت پذیرفته شود چراکه در محاکم، چون مناطق در حاکمیت سازمان منابع طبیعی است نمی‌توانیم از موضوعات دفاع کنیم.

حاجتی گفت: خواهش داریم در شورا‌های منطقه‌ای از دور زدن قوانین جلوگیری شود و قبل از ارزیابی آثار محیط زیستی اجازه شروع طرح‌ها را ندهند که ذی نفع و چالش‌های قضایی در پرونده‌ها ایجاد کند. از سوی دیگر خواهش و انتظار داریم طبق سیاستی که در کشور‌های پیشرفته دنبال می‌شود ما نیز صدور احکام سبز را در حوزه‌های محیط زیستی داشته باشیم، به ویژه برای اشخاص حقوقی این امر رخ دهد که اثرش در جبران تخریب‌های زیست محیطی بیشتر است.