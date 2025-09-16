پخش زنده
رییس دانشگاه کوثر بجنورد گفت: این دانشگاه به عنوان نماد آموزش عالی بانوان با تکیه بر رهنمودهای رهبری و با هدف کارآفرینی اشتغال و تحصیل بانوان تاسیس شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محبوبه معین مقدس افزود: دانشجویان این دانشگاه در ۳۰ رشته درسی در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند و وجود تجهیزات به روز در این دانشگاه تحصیل را برای دانشجویان راحتتر کرده است.
وی گفت: کسب مدال برنز المپیاد بین المللی شیمی ترکمنستان، حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه در فهرست ۲ درصد پژوهشگران برتر دنیا، کسب عنوان دانشگاه برگزیده کشور در یازدهمین جشنواره ملی رویش بخشی از موفقیتهای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه کوثراست.
معین مقدس گفت: دانشگاه کوثر دارای ۸۰ عضو هیئت علمی، ۱۳ گروه آموزشی، ۶۲۱ مقاله پژوهشی است و در حال حاضر دو هزار و ۱۵۰ دانشجو در حال تحصیل هستند.