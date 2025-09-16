به گزارش خبرگزاری صدا و سیما داریوش باقرجوان،گفت: در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری، ۶۵ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۳۶۹ مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در جاده‌های کشور جابه‌جا شده‌اند.

وی با تفکیک این آمار، توضیح داد که بخش عمده این جابه‌جایی‌ها، یعنی حدود ۳۴ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر، توسط ناوگان اتوبوسی صورت گرفته است. همچنین، بیش از ۲۴ میلیون و ۱۸۲ هزار نفر با ناوگان مینی‌بوسی و بیش از ۶ میلیون و ۴۹۱ هزار نفر نیز به وسیله ناوگان سواری کرایه بین‌شهری سفر کرده‌اند.

باقرجوان با اشاره به ظرفیت بالای ناوگان حمل‌ونقل مسافری عمومی بین‌شهری کشور، افزود: در حال حاضر، ۷۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه ناوگان شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه به صورت فعال در محورهای بین‌شهری مشغول خدمت‌رسانی به مسافران هستند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر همچنین به زیرساخت‌های گسترده این بخش اشاره کرد و گفت: عملیات جابه‌جایی مسافران با حمایت ۸۳۵ پایانه مسافربری و فعالیت ۲۵۲۰ شرکت معتبر در بخش حمل‌ونقل مسافر در سطح شبکه راه‌های کشور در حال انجام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که ۹۰ هزار و ۵۶۵ راننده ماهر و باتجربه، نقش کلیدی در موفقیت این حجم از جابه‌جایی مسافران با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری ایفا می‌کنند.