پخش زنده
امروز: -
در بیستوسومین اجلاس پارک فناوری پردیس، ۵ محصول فناورانه از میان ۸۶ محصول ارائهشده انتخاب و رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل سرمایهگذاری و بومیسازی فناوری پارک فناوری پردیس در مراسم بیست و سومین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس گفت: در مهلت مقرر، ۸۶ محصول از ۵۷ شرکت عضو پارک، شرکتهای مرکز رشد و شعب در فراخوان رونمایی ثبتنام کردند.
وی با اشاره به شاخصهای ارزیابی افزود: کاملبودن فرایند تجاریسازی، عدم رونمایی قبلی، ظرفیت بالفعل تولید، نداشتن نمونه مشابه داخلی، دارابودن مجوزها و تأییدیههای فنی از مراجع ذیصلاح و همچنین پیگیری حقوق مالکیت معنوی از معیارهای اصلی انتخاب محصولات برای رونمایی بوده است.
به گفته او، بر اساس این شاخصها، ۵ محصول از ۵ شرکت در حوزههای دارویی، صنعت ریلی و حملونقل، پلیمر و لاستیکسازی و همچنین نفت و گاز و پتروشیمی برگزیده شدند.
بر اساس این گزارش، فراخوان رونمایی از محصولات جدید منطقه بینالمللی نوآوری ایران ابتدای تیرماه منتشر شد و شرکتها تا ۹ مرداد فرصت داشتند اطلاعات محصولات خود را ارسال کنند.
این مقام مسئول گفت: شش محصول جدید پس از دو مرحله ارزیابی تخصصی انتخاب شدهاند و در حوزههایی همچون دارو، نرمافزار و صنایع نفت و انرژی در اجلاس معرفی میشوند.
وی در پایان تأکید کرد: این اجلاس فرصتی ارزشمند برای مرور دستاوردهای گذشته و ترسیم چشمانداز روشن در مسیر توسعه نوآوری و حمایت از شرکتهای فناور کشور است.