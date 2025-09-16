به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح ذیل است:

ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد."حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)



بسم الله الرحمن الرحیم



حضور پهلوانان مؤمن و قهرمانانِ افتخارآفرین تیم ملی کشتی آزاد ایران؛

درود و تحیات الهی بر شما جوانان برومند که با عزمی راسخ و همتی پولادین، بار دیگر بیرق شکوهمند جمهوری اسلامی ایران را بر فراز قلل رفیع قهرمانی جهان به اهتزاز درآوردید.

فتح مقتدرانه سکوی نخست قهرمانی کشتی آزاد جهان، نه یک رویداد ورزشی صِرف، که تجلی درخشان فرهنگ «ما می‌توانیم» و تبلور غیرت، ایمان و صلابت جوان ایرانی بود.



این حماسه سترگ که پس از بیش از یک دهه انتظار به دست آمد، موجی از سرور و مباهات ملی را در دل ملت شریف ایران پدید آورد و نمادی درخشان از عزت و اقتدار فرهنگی و معنوی ایران اسلامی در مصاف‌های جهانی گردید.



این پیروزی بزرگ را که حاصل تلاش خستگی‌ناپذیر، برنامه‌ریزی دقیق و روحیه پهلوانی شما کشتی‌گیران غیور، مربیان دلسوز و کادر فنی کارآزموده و مسئولان محترم فدراسیون کشتی است، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران و خانواده‌های گرانقدر شما صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.از درگاه خداوند متعال، استمرار توفیقات و سربلندی روزافزون شما را در تمامی عرصه‌ها، توأم با سلامت و عافیت، مسئلت دارم.



یارب تو نگهبان جوانان وطن باش کامید به ایشان بوَد ایران کهن را.