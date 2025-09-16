رییس کل دادگستری کردستان از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه تیراندازی در معدن طلای سقز خبر داد و گفت: ضاربین این حادثه شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام و المسلمین حسینی گفت: عصر روز گذشته تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به محل معدن طلا مراجعه کرده و با نیرو‌های حفاظتی درگیر می‌شوند.

وی ادامه داد: متعاقب تیراندازی عوامل حفاظت معدن، چهار نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل می‌شوند که یک نفر از این افراد بر اثر شدت جراحات وارده فوت می‌شود.

رییس کل دادگستری کردستان تصریح کرد: به محض وقوع این حادثه، پرونده قضایی در شعبه بازپرسی دادسرای سقز تشکیل و با دستور قضایی، ضاربین شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: تحقیقات توسط بازپرس پرونده صورت گرفت و سلاح ضاربین کشف و در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد