مدیرکل راه آهن جنوب گفت : یک رام قطار پنج ستاره فدک در مسیرهای زیارتی اهواز-مشهد و خرمشهر-مشهد اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین ولدی از اختصاص یک رام قطار پنج ستاره فدک در مسیرهای جدید اهواز-مشهد و خرمشهر-مشهد خبر داد و گفت: این اقدام در پی درخواستهای مردمی و با هدف بالا بردن ظرفیت ایجادی و تسهیل دسترسی مردم استان خوزستان به قطارهای متنوع در سفربه مشهد مقدس است.
غلامحسین ولدی افزود: پیش از این، قطارهای شرکت فدک تنها در مسیرهای اهواز-تهران و خرمشهر-تهران به مسافران خدمترسانی میکردند، اما با پیگیریهای صورت گرفته از سوی راهآهن جنوب و مساعدت و موافقت مسوولین ارشد راهآهن جمهوری اسلامی ایران، امکان برقراری و اختصاص یک رام قطار فدک در این مسیر زیارتی فراهم شد.
وی خاطر نشان کرد : بلیط این مسیرهای جدید در پیشفروش مهر ماه موجود است.