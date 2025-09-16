یادواره شهید جمشید نیکبخت بندری از شهدای دوران دفاع مقدس استان خوزستان باحضور جمعی از مسئولان، خانواده شهدا و ایثارگران و مردم شهیدپرور در اهواز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یادواره شهید جمشید نیکبخت بندری از شهدای دوران دفاع مقدس خوزستان ، روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در اهواز، ملی راه، خیابان شهید سید فخرالدین طباطبایی (زاویه)، خیابان مهران برگزار می‌شود که جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس در این برنامه حضور می‌یابند.

در یادواره شهید جمشید نیکبخت بندری که اجرای آن بر عهده احمد کاظمی است، سید محمدباقر احمدی ثنا استاد دانشگاه و رزمنده دفاع مقدس سخنرانی می‌کند و محمدحسین سبزعلی از مداحان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی می‌پردازد، همچنین زیارت عاشورا نیز توسط علی فریح‌سواری قرائت می‌شود.

شهید جمشید نیکبخت بندری از شهدای دوران دفاع مقدس است که در دهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی فکه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.