همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گروه تلویزیونی بسیج صدا و سیمای مرکز قزوین با تولید مجموعه تلویزیونی «روایت راوی» گامی در جهت پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این دیار و به‌ویژه شهدای خانواده بزرگ رسانه استانی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این مجموعه در ۸ قسمت ۵ دقیقه‌ای تهیه شده و از شبکه قزوین پخش خواهد شد. در این برنامه، زندگی و مجاهدت‌های شهدایی هشت سال دفاع مقدس با روایتی صمیمی و متفاوت بازخوانی می‌شود.

آنچه این ویژه‌برنامه را متمایز می‌سازد، نگاه عاطفی و در عین حال معرفتی به زندگی شهداست. در «روایت راوی» بخشی از بیوگرافی، فراز‌هایی از وصیت‌نامه‌ها و دل‌نوشته‌های این عزیزان نیز برای مخاطبان بازگو می‌شود تا روح ایمان، ایثار و مقاومت در کلام و اندیشه آنان برای نسل امروز ملموس‌تر گردد.

دو شهید رسانه‌ای صدا و سیمای مرکز قزوین، شهید سیدمحمود صلاحی و شهید ابوالفضل رجبی دهکی، جایگاهی ویژه در این مجموعه دارند. همچنین برنامه با نگاهی احترام‌آمیز به شهدای خانواده کارکنان صدا و سیما، پدران و برادرانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه میهن تقدیم کردند، پرداخته و یادشان را در کنار همکاران رسانه‌ای زنده می‌سازد.

«روایت راوی» تلاشی است برای زنده نگه داشتن خاطرات نسل طلایی جهاد و ایثار و فرصتی برای نسل امروز تا با مرور زندگی شهدا، الگو‌هایی واقعی از ایمان، مقاومت و بصیرت را در قاب تلویزیون ببینند. این برنامه به همت گروه تلویزیونی بسیج صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده و در ایام دفاع مقدس هر روز از شبکه قزوین به روی آنتن خواهد رفت.