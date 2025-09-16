پخش زنده
سومین جشنواره غذای سنتی قلیف چال با هدف معرفی و احیای این غذای بومی و ثبت شده در آثار ملی در بوستان لاله شهرستان جاجرم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جاجرم نیز با برپایی سیاهچادرها، غرفههای صنایعدستی، عرضه سوغات محلی و محصولات بومی، حضور پرشور و فعالی در این جشنواره داشت.
در این آیین، شیوه سنتی پخت غذای بومی «قلیفچال» نیز به نمایش گذاشته شد.
در قلیف چال، گوشت و مواد غذایی پس از آمادهسازی، داخل گودالی در دل زمین قرار داده و روی آن را با خاک میپوشانند تا با حرارت طبیعی پخته شود؛ روشی که از گذشتههای دور در میان مردم منطقه رواج داشته است.
معرفی نفرات برگزیده جشنواره قلیفچال
در بخش نفرات اول: ابوالفضل رمضانی، اقدس کارگر، فاطمه کارگر مطلق، طاهره علیزاده و محسن اخوان بهعنوان برگزیدگان معرفی شدند.
در بخش چیدمان: سکینه کارگر مقدم و جواد روزپیکر موفق به کسب عنوان برتر شدند.
در بخش اخلاق و نظم: استاد محمد وحیدی و علیرضا نقیزاده مورد تقدیر قرار گرفتند.
این آیین در حضور مردم و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایای جشنواره از تلاش و مشارکت فعال برگزیدگان قدردانی شد.