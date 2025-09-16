دبیر انجمن صنفی ویراستاران گفت: استاد پرهام الگوی تعهد فرهنگی و عشق به زبان فارسی و از چهره‌های ماندگار فرهنگ و تاریخ معاصر ایران بود.

استاد پرهام، الگوی تعهد فرهنگی و عشق به زبان فارسی

مهناز مقدسی، دبیر انجمن صنفی ویراستاران در گفتگو با خبرنگار صداوسیما،با اشاره به درگذشت استاد سیروس پرهام پژوهشگر برجسته، مترجم توانا و از پایه‌گذاران سازمان اسناد ملی ایران گفت: این خبر ناگوار با واکنش‌های گسترده‌ای در میان اهالی فرهنگ و ادب کشور روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: او از بنیانگذاران انجمن صنفی ویراستاران بود و خواهان پاسداشت زبان فارسی بود.

دبیر انجمن صنفی ویراستاران گفت: پرهام متولد ۱۳۰۷ از شیراز بود. او پس از تحصیل در رشته علوم سیاسی در آمریکا و دریافت مدرک دکتری، نخستین کتاب خود را با عنوان رئالیسم و ضد رئالیسم در سال ۱۳۳۴ با نام مستعار «دکتر میترا» منتشر کرد. بعد‌ها با همکاری در انتشارات فرانکلین و به دعوت همایون صنعتی‌زاده، بخش ویرایش این انتشارات را بنیان گذاشت.

وی افزود: از دیگر مسئولیت‌های مهم او می‌توان به ریاست سازمان اسناد ملی ایران و تلاش برای پایه‌گذاری آرشیو ملی و مرکز اسناد کشور اشاره کرد؛ نهادی که امروز میراث‌دار بخشی از تلاش‌های او برای حفظ اسناد ارزشمند تاریخ معاصر ایران است.

دبیر انجمن صنفی ویراستاران گفت: استاد پرهام در حوزه هنر‌های سنتی به‌ویژه دست‌بافت‌های عشایری نیز پژوهش‌های عمیقی انجام داد و آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشت. وی همواره بر ضرورت دقت در ترجمه آثار ادبی تأکید داشت و در مقالات خود مترجمان را به پرهیز از شتاب‌زدگی و حفظ ظرایف زبانی فرا می‌خواند.

دبیر انجمن صنفی ویراستاران در پایان سخنان خود افزود: استاد پرهام برای ما الگوی تعهد فرهنگی و عشق به زبان فارسی بود. فقدان او ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است، اما یادگار‌های علمی و فرهنگی‌اش همچنان چراغ راه آیندگان خواهد بود.