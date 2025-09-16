پخش زنده
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در دیدار با خانواده شهید محسن خاکساری از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: جنایات صهیونیستها، عزم ما را در راه شهیدان راسختر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با خانواده شهید محسن خاکساری از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدار و گفتوگو کرد.عباسعلی رضایی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در دیدار با خانواده شهید محسن خاکساری، ضمن همدردی با این خانواده شهید، گفت: امیدوارم خداوند به شما صبر زینب گونه عطا کند و شهید عزیز شما نیز با اولیا الله محشور باشد. عباسعلی رضایی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام با تأکید بر اینکه شهیدان با خون خود شجره طیبه انقلاب اسلامی را آبیاری کردهاند، گفت: رژیم صهیونیستی با حملات ددمنشانه و جنایتآمیز خود، چهره واقعی و خونریز خود را نمایان کرد. این جنایات، مظلومیت و حقانیت ملت شهیدپرور ایران را بیش از پیش آشکار ساخته و عزم ما را برای ادامه راه شهیدان و دفاع از آرمانهای انقلاب راسختر کرده است.