وزیر نیرو گفت: با اجرای روش مدیا در نیروگاه پرند، ۹۰ مگاوات برق معادل نیاز ۹۰ هزار خانوار به ظرفیت تولید برق این نیروگاه اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علیآبادی» امروز (سهشنبه، ۲۵ شهریور) در جمع خبرنگاران و در حاشیه بهرهبرداری از سامانه خنککاری هوای ورودی توربین نیروگاه سیکل ترکیبی پرند گفت: این طرح یکی از کمهزینهترین و سریعترین روشها برای افزایش ظرفیت نیروگاههاست. با اجرای آن توان تولید ۹۰ مگاوات برق به ظرفیت نیروگاه پرند افزوده شد که معادل نیاز برق ۹۰ هزار خانوار است.
وی افزود: در مناطقی مانند تهران، اگر ضریب همزمانی در نظر گرفته نشود، این افزایش ۹۰ مگاواتی میتواند نیاز عمده ۹۰ هزار خانواده را برطرف کند. این دستاورد بهویژه در پیک مصرف تابستان، تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه دارد.
وزیر نیرو با اشاره به استفاده از پساب شهری برای خنکسازی توربینهای گازی خاطرنشان کرد: آب یک کالای ارزشمند است و در این پروژه به جای آب شرب از پساب تصفیهشده شهر پرند استفاده میشود. بر اساس قانون، صنایع مکلف هستند برای تأمین نیاز آبی خود از پساب استفاده کنند و نیروگاهها نیز بهعنوان واحد صنعتی از این قاعده مستثنی نیستند.
وی توضیح داد: توربینهای گازی به صورت انبوه و برای شرایط استاندارد ایزو طراحی میشوند. در مناطق گرم و خشک که شرایط با ایزو فاصله دارد، دمای بالا موجب کاهش ظرفیت تولید میشود. در این بین سامانه خنککاری مدیا با خنککردن هوای ورودی توربین، همانند کولر آبی عمل کرده و راندمان تولید برق را افزایش میدهد. به همین دلیل مصرف آب نیروگاه پرند به حداقل ممکن رسیده و از پساب برای این منظور استفاده میشود.
علیآبادی با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای افزایش تولید برق کشور گفت: در تلاش هستیم ناترازی انرژی را برطرف کنیم. بهطور متوسط هر هفته ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار میآید و امیدواریم این عدد به ۲۰۰ مگاوات در هفته برسد. هدف گذاری ما این است که تا پایان امسال ظرفیت تجدیدپذیرها را به بیش از ۷ هزار مگاوات برسانیم.
وی افزود: در استان تهران، نیروگاههای تولید پراکنده و خورشیدی فراوانی در دست احداث است و با همکاری استانداران و نمایندگان مجلس در حال برنامهریزی برای احداث نیروگاههای بزرگ هستیم. به واسطه این تلاش ها امیدواریم سال آینده سال بهتری برای صنعت برق باشد.
وزیر نیرو با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد و در پایان یک دوره خشکسالی پنجساله هستیم. پیشبینیها برای سال آبی آینده امیدوارکننده نیست. در چنین شرایطی، نیازمند همراهی مردم برای مدیریت مصرف آب هستیم.
علیآبادی بیان کرد: برنامه اصلی وزارت نیرو مدیریت مصرف و استفاده از تجهیزات کاهنده آب و برق است. این تجهیزات بهصورت قسطی در اختیار مردم قرار میگیرد و انتظار داریم مردم با جدی گرفتن موضوع خشکسالی نسبت به استفاده از سیستم های کاهنده مصرف آب اقدام کنند.
علیآبادی با اشاره به طرح انتقال آب سد طالقان گفت: این پروژه بهصورت معجزهآسا پیشرفت کرده است. فاز یک و دو تا تصفیهخانه کرج تکمیل شده و فاز نهایی آن تا تهران نیز ظرف روزهای آینده به پایان میرسد که بخش قابل توجهی از نیاز آبی تهران را برطرف خواهد کرد. با این حال، این موضوع به معنای رفع کامل مشکل نیست و همچنان مدیریت مصرف باید در دستور کار مردم قرار گیرد.
وزیر نیرو همچنین بر ضرورت بازچرخانی آب تأکید کرد و گفت: برای آبیاری فضای سبز نباید از آب تازه استفاده شود و کشاورزی باید بر اساس استانداردها و با روشهای مدرن صورت گیرد تا بدون آسیب جدی از این دوره سخت عبور کنیم.
وی در پایان به آمادگی وزارت نیرو برای تأمین سوخت زمستانی اشاره کرد و گفت: همکاران ما در وزارت نفت تدارک لازم را دیدهاند و شرایط نسبت به سال گذشته بهمراتب بهتر است. امیدواریم با همکاری مردم، تأمین برق در فصل سرد نیز نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته باشد.