معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد که طی سه سال آینده، تمامی معابر خاکی کشور آسفالت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عبدالرضا گلپایگانی، ، در دیدارهای جداگانه با برخی از نمایندگان مجلس، بر ضرورت اجرای پروژههای بازآفرینی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و توسعه محلات هدف تأکید کرد. وی با اشاره به محدودیت اعتبارات، حمایت نمایندگان برای تخصیص بودجه بیشتر به مناطق حاشیهنشین را خواستار شد.
گلپایگانی خبر داد که با برنامهریزیهای انجامشده، تمامی معابر خاکی محلات هدف بازآفرینی در سراسر کشور، با همکاری شهرداریها، ظرف سه سال آینده آسفالت خواهند شد. وی شرط این اقدام را اتمام پروژههای زیربنایی و روبنایی پیش از آسفالت دانست. در همین راستا، دستور اختصاص دو هزار تن قیر رایگان برای آسفالت معابر خاکی محلات هدف شهر نکا نیز صادر شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بهسازی و توانمندسازی مناطق حاشیهنشین را حیاتی دانست و اعلام کرد که در حال حاضر، ۵۴ هزار خانوار در مناطق پرخطر و حاشیهنشین کشور زندگی میکنند. وی بر لزوم تداوم و تسریع پروژههای بازآفرینی در محلات هدف شهرضا نیز تأکید کرد.