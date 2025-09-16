به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان گفت:امروز طرح‌های مختلف عمرانی، زیرساختی، آموزشی، ورزشی، اشتغال، فناوری، گردشگری و ... با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و محدودیت‌ها در استان در حال اجراست.

مهدی جمالی نژاد افزود: در دهه فجر سال گذشته با وجود شرایط سخت هزار و ۱۵۸ طرح با بیش از ۵۶ همت در استان اصفهان افتتاح شدو در هفته دولت امسال هم بیش از هزار طرح به بهره برداری رسید.

استاندار اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویداد ملی ایران جان – اصفهان ایران گفت: این رویداد فرصتی بسیار مهم برای معرفی ظرفیت‌ها و گنجینه‌های پنهان این استان در حوزه‌های مختلف به ویژه گردشگری است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان کارگاهی بزرگ برای ایران شناسی است ادامه داد: با وجود بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، ۱۱۴ شهر، هزار روستا و بیش از ۲۰۰ گونه صنایع دستی جایگاه ویژه‌ای برای این استان رقم زده است.

استاندار اصفهان گفت: برنامه ایران جان تنها برای معرفی آثارشناخته شده در این استان نیست بلکه میراث پنهان اصفهان از روستا‌های تاریخی و ناشناخته گرفته تا آداب و رسوم، صنایع دستی و بازی‌های بومی را معرفی خواهد کرد.