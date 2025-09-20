پخش زنده
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زنجان گفت: بوم گردی با بهره گیری خردمندانه از منابع طبیعی و محیط زیست نقش مهمی در توانمندسازی جوامع محلی دارد و فرصتهای بسیاری را برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مهدی باقری گفت: بوم گردی نوعی از صنعت گردشگری است که در پاسخ به اشتیاق و علاقه گردشگران به طبیعت گردی و تجربه زندگی در اقامتگاهها و محیطهای بومی در جوامع بشری به ویژه جوامع روستایی رواج یافته است تا گردشگران بتوانند در بوم گردی ضمن اسکان در مناطق روستایی، با فرهنگ، آیین، آداب و سنتهای مردم این جوامع آشنا شده و از غذاهای محلی آنها استفاده کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زنجان با اشاره به ظرفیتهای زنجان در این بخش، اضافه کرد: استان زنجان با برخورداری از جاذبههای طبیعی و گردشگری به ویژه در مناطق غرب از جمله استانهای پیشرو در حوزه بوم گردی محسوب میشود.
باقری با بیان اینکه گردشگری از قلمروهایی است که توان جذب سرمایههای داخلی و خارجی و به تبع آن، توسعه اقتصادی را در پی دارد، افزود: این واژه امروزه به یکی از کلمات کلیدی دنیای اقتصاد مبدل شده است.
وی اظهار کرد: بوم گردی با بهره گیری خردمندانه از منابع طبیعی و محیط زیست نقش مهمی در توانمندسازی جوامع محلی دارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زنجان مهمترین تمایز مراکز اقامتی بوم گردی را داشتن سبک سنتی عنوان کرد و گفت: این موضوع، گردشگران زیادی را به سمت خود جذب کرده است و مالکان این مراکز به داشتن این سبک زندگی اصرار دارند.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای اقامتگاههای بوم گردی این است که ساختار بومی و هویتی را حفظ میکند، گفت: سبک معماری، مبلمان و طراحی داخلی آنان بخشی از جاذبههای گردشگری است و مهمترین و بهترین ظرفیت محسوب میشود.
باقری افزود: به وسیله اقامتگاههای بوم گردی فرصتی ایجاد میشود که امکانات روستا افزایش یابد و همچنین بستر مناسب رشد اقتصادی و کارآفرینی برای روستائیان حاصل میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زنجان گفت: یکی از تأثیرات مهم ساخت اقامتگاههای بوم گردی در توسعه گردشگری روستایی و اشتغالزایی برای زنان بومی و روستایی است که این مهم را نباید کم اهمیت و نادیده گرفت.
وی اضافه کرد: دلایل اهمیت راه اندازی اقامتگاههای بوم گردی میتواند درگیر کردن جامعه محلی در فعالیتهای گردشگری، توسعه گردشگری با رویکرد توسعه پایدار، قابل استفاده بودن در تمام فصول و افزایش طول مدت اقامت گردشگران ذکر کرد که اهمیت راه اندازی و توسعه خانهها را دوچندان میکند.
باقری افزود: وجود طیف متنوع و منحصربهفرد از روستاها با تنوع قومی، فرهنگی، اقلیمی و آیینی، افق وسیعی را در بخش بوم گردی این استان پدیدار کرده و از سوی دیگر پذیرش گستردهای بین مردم استان برای سفر به شهرها و روستاهای درون استان به وجود آمده است.