به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بیمارستان اعصاب و روان دارای ۶۴ تخت و ۶۴۰۰ مترمربع زیربنا در سه‌طبقه ساخته شده و هم‌اکنون دارای پیشرفت فیزیکی ۵۸ است.

دکتر الله‌کرم اخلاقی افزود: بیمارستان اعصاب و روان به‌عنوان اولویت اول دانشگاه علوم پزشکی در بین طرح‌های است و امید است با تامین اعتبار هر چه زودتر شاهد راه‌اندازی و بهره‌برداری آن باشیم.

نماینده دفتر مقام معظم رهبری پس از بازدید از این طرح ابراز امیدواری کرد نسبت به تأمین اعتبار اجرای طرح از محل سفر مقام معظم رهبری به استان اقدام شود.

اصغر ناصری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز اعلام آمادگی کرد که از محل اعتبارات استانی برای تکمیل این طرح اقدام شود.