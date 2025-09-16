عضو مجلس خبرگان رهبری در همایش یاوران وقف شهرستان قائم‌شهر، خواستار اجرای کامل توافق میان دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل اوقاف مازندران برای احیای بقعه امامزاده یوسف‌رضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر در همایش یاوران وقف در این شهرستان، خواستار اجرایی شدن توافق فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل اوقاف امور خیریه مازندران در احیای بقعه امامزاده یوسف رضا قائم شهر شد.

آیت الله معلمی با گرامیداشت هفته وقف، تفاهم نامه فیمابین اداره کل اوقاف امور خیریه و دانشگاه علوم پزشکی مازندران را تعهدات بین دستگاهی در تعیین تکلیف و آزادسازی عرصه متعلق به امامزاده یوسف رضا در محل ساختمان قدیمی بیمارستان رازی قائم شهر عنوان کرد و بر لزوم توجه طرفین برحسن انجام توافق صورت گرفته مبنی بر احداث و احیای بقعه امامزاده یوسف رضا در زمین ساختمان قدیمی و خارج از ساختمان جدید بیمارستان رازی قائم شهر تاکید کرد.

وی با گرامیداشت هفته وقف اظهار داشت: وقف آثار ماندگار و چشمه همیشه جوشان خیرات و برکات است که واقفین خیراندیش با اخلاص و ایمان به خدا و علاقه مندی به ائمه اطهار علیهم السلام از خود به یادگار می‌گذارند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر در این همایش گفت: هفته وقت فرصتی است برای بازخوانی و ترویج فرهنگ وقف که واقفین خیراندیش با وقف بخشی از اموال و دارایی‌های خود ضمن خیررسانی به جامعه از آثار و برکات معنوی و جاودانه اش برای همیشه بهره‌مند می‌شوند.

مقداد کلونیان با قدردانی از واقفان نیک اندیش، برگزاری مسابقات و محافل قرآنی، فعالیت‌های متنوع در امامزادگان به عنوان قطب فرهنگی با اجرای ویژه برنامه‌های متنوع نشاط معنوی، بصیرت عاشورایی و اکمال دین نبوی در مناسبت‌های مختلف را عمده برنامه‌های اوقاف امور خیریه عنوان کرد.

وی اجرای امینانه نیات واقفین را محوری‌ترین فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کردکه جمع آوری و هزینه کرد عواید حاصل از موقوفات به عنوان باقیات صالحات واقفان همواره مورد توجه متولیان و مسئولان وقف در حفظ و ترویج فرهنگ وقف می‌باشد.

کلونیان، همچنین یادآور شد: امسال به مناسبت هفته وقف ۱۰۰ بسته کمک معیشتی و بسته مهر تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان در آستانه بازگشایی مدارس بین دانش آموزان کم برخوردار و خانواده‌های نیازمند شهرستان اهدا شده است.

در همایش یاوران وقف قائم شهر که ابوذر قربانی فرماندار شهرستان و جمعی از علما و روحانیون و هیات امنای امامزادگان و بقاع متبرکه حضور داشتند از خبرنگاران و اصحاب رسانه که در معرفی و ترویج فرهنگ وقف با سازمان اوقاف و امور خیریه همکاری داشته‌اند قدردانی بعمل آمد.