در حالی که محور‌های شمالی کشور از نظر جوی شرایط مساعدی دارند، ترافیک سنگینی در محور‌های مواصلاتی منتهی به شمال، به ویژه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال گزارش شده است. این در حالی است که محورهایی، چون فیروزکوه و قزوین-رشت همچنان شاهد تردد روان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز مدیریت راههای کشور آخرین گزارش‌های دریافتی از وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور حاکی از سنگینی تردد در مسیرهای کلیدی منتهی به شمال است. بر این اساس، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، از پل زنگوله تا سیاه بیشه، شاهد ترافیک سنگین است.

همچنین، آزادراه تهران-شمال در مسیر مشابه، محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، با تراکم بالای خودرو مواجه می‌باشد.

محور هراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در هر دو مسیر رفت و برگشت، به خصوص در محدوده سه راهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است. علاوه بر این، آزادراه‌های تهران-کرج-قزوین و قزوین-کرج-تهران در مقاطع حدفاصل پل استارک تا کمال شهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، شاهد بار ترافیکی سنگین هستند.

در سایر محورهای مواصلاتی، آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیم شهر، محور شهریار-تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین-تهران در محدوده قلعه نو نیز ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

در مقابل، محور فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و همچنین آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، از تردد روان و بدون مشکل برخوردارند.

از نظر وضعیت جوی، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی و بارش هستند، اما در برخی محورهای استان اردبیل، بارش پراکنده باران و مه گرفتگی گزارش شده است که رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.