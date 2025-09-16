مرکز اورهال ماشین‌آلات راهداری آذربایجان‌غربی با هدف افزایش کارایی و طول عمر تجهیزات موجود به بهره‌برداری رسید. همزمان، با رونمایی از ۱۸ دستگاه ماشین‌آلات جدید، ناوگان راهداری استان نونوار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مراسم افتتاح مرکز اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهداری آذربایجان غربی و رونمایی از ۱۸ دستگاه ماشین‌آلات جدید راهداری، با حضور دکتر رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این مراسم، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت نوسازی و تجهیز ناوگان راهداری و عمرانی استان اظهار کرد: بهره‌برداری از مرکز اورهال و ورود ماشین‌آلات جدید به ناوگان راهداری، ظرفیت عملیاتی حوزه راه‌سازی استان را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و موجب تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل خواهد شد.

وی افزود: این اقدامات در راستای نهضت نوسازی ماشین‌آلات راهداری و عمرانی استان صورت می‌گیرد که با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به مردم و افزایش ایمنی جاده‌ها دنبال می‌شود.

در این مراسم، مرکز اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهداری استان به بهره‌برداری رسید و در گام نخست، ۱۷ دستگاه شامل ۸ کامیون، ۲ لودر، ۲ غلطک، ۳ بولدوزر و ۲ گریدر با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بازسازی و به چرخه خدمت بازگشتند.

همچنین طی این آیین، از ۱۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری جاده‌ای با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۱۰ میلیارد تومان رونمایی شد که شامل ۳ دستگاه لودر وارداتی، ۱ دستگاه بولدوزر وارداتی و ۱ دستگاه بیل مکانیکی وارداتی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان و همچنین ۳ دستگاه لودر، ۳ دستگاه بیل مکانیکی، ۱ دستگاه گریدر و ۶ دستگاه کامیونت ایرانی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان می‌باشد.