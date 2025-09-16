پخش زنده
وزش تندباد و گرد و خاک تا پایان هفته در خراسان جنوبی بهویژه در مناطق بادخیز ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: در نواحی شرقی استان به دلیل موقعیت جغرافیایی، وزش باد شدیدتر خواهد بود که میتواند سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی ساعات شود.
لطفی همچنین از کاهش نسبی دمای هوا تا صبح فردا خبر داد و گفت: در این مدت هوا کمی خنکتر خواهد شد.
وی توصیه کرد: با توجه به ادامه وزش باد و گرد و خاک، افراد سالخورده، کودکان و بیماران خاص از حضور طولانیمدت در فضای باز بهویژه در مناطق دارای آلودگی هوا خودداری کنند.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین و دهسلم نهبندان با ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۱۴ و ۳۶ ثبت شد.
لطفی افزود: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.