به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم منتخب سومو ایران با ترکیب چهار ورزشکار ۱۸ تا ۲۴ شهریور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان شرکت کرد.

بر اساس تصمیم فدراسیون جهانی مبنی بر برگزاری همزمان این دو رویداد، نمایندگان کشورمان در هر دو مسابقه به مدت یک هفته حضور داشتند.

در بخش انفرادی، احمدرضا شکیبا در وزن ۸۵- کیلوگرم با غلبه بر حریفانی از چین‌تایپه، هند و ازبکستان و شکست مقابل نماینده ژاپن، مدال برنز آسیا را به دست آورد. همچنین محمدحسن رحیمی در وزن ۱۱۵+ کیلوگرم پس از پیروزی برابر حریفانی از قرقیزستان و سریلانکا و شکست مقابل نماینده مغولستان، دومین نشان برنز تیم ایران را کسب کرد.

در ادامه و در مسابقات جهانی، تیم کشورمان با کسب هفت پیروزی در جدول انفرادی مقابل مصر، مجارستان، استرالیا، هند، ایتالیا و سریلانکا، به مرحله تیمی راه یافت.

ترکیب ملی‌پوشان ایران شامل احمدرضا شکیبا (سنپو)، محمدحسن رحیمی (چوکن)، امیر قجر (تایشو) و سامین بریموندی (ذخیره) در بخش تیمی موفق به شکست چین‌تایپه و سریلانکا شد، اما در ادامه با اختلاف یک امتیاز نتیجه را به تیم اوکراین واگذار کرد و در جایگاه هفتم جهان ایستاد.